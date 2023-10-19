Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1843

Дата смерти

19.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1863

Муж: Бартенев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1864

Сын: Бартенев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Бартенев Виктор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1866

Сын: Бартенев Григорий Викторович

Отец ребёнка: Бартенев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Бартенев Герман Викторович

Отец ребёнка: Бартенев Виктор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.1914
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