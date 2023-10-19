Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1843
Дата смерти19.08.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1863
Рождение ребёнка
05.07.1864
Сын: Бартенев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Бартенев Виктор Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1866
Сын: Бартенев Григорий Викторович
Отец ребёнка: Бартенев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1880
Сын: Бартенев Герман Викторович
Отец ребёнка: Бартенев Виктор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.08.1914