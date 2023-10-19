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Бартенев Григорий Викторович
Бартенев Григорий Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1866
Пол
Мужской
Отец
Бартенев Виктор Иванович
1838 г.р.
Мать
Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1866
Отец:
Бартенев Виктор Иванович
Мать:
Бартенева Екатерина Григорьевна
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