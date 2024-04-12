Купреянова (Некрасова) Марфа Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (Некрасова) Марфа Иудина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Иуда (Иван) Андреев

Мать: Некрасова Домна Яковлева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1748

Муж: Купреянов Макарий Иванов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Некрасова Прасковья Макарова

Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Некрасова Авдотья Макарова

Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Некрасова Стефанида Макарова

Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Некрасова Наталья Макаровна

Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Некрасова Матрена Макарова

Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Купреянов Никифор Макаров

Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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