Купреянова (Некрасова) Марфа Иудина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1748
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Некрасова Прасковья Макарова
Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Некрасова Авдотья Макарова
Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Некрасова Стефанида Макарова
Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Некрасова Наталья Макаровна
Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Некрасова Матрена Макарова
Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Купреянов Никифор Макаров
Отец ребёнка: Купреянов Макарий Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно