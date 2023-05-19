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Некрасова (-) Наталья Макаровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

01.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Купреянов Макарий Иванов

Мать: Купреянова Марфа Иудина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дьяконова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1790

Сын: Некрасов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1793

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1796

Сын: Некрасов Николай Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1799

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1803

Дочь: Некрасова Анна Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Лаврентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
01.07.1848
Причина смерти: холера