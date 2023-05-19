Некрасова (-) Наталья Макаровна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти01.07.1848
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Купреянов Макарий Иванов
Мать: Купреянова Марфа Иудина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дьяконова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.05.1790
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.03.1793
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
09.05.1796
Сын: Некрасов Николай Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
07.01.1799
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
28.01.1803
Дочь: Некрасова Анна Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1848
Причина смерти: холера