Дьяконова (Некрасова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова (Некрасова) Ирина Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Некрасов Петр Лаврентьевич

Мать: Некрасова Наталья Макаровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1813

Муж: Дьяконов Василий Семенов

Рождение ребёнка
17.03.1814

Сын: Дьяконов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1818

Сын: Дьяконов Константин Васильев

Отец ребёнка: Дьяконов Василий Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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