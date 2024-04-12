Дьяконова (Некрасова) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
04.02.1813
Рождение ребёнка
17.03.1814
Сын: Дьяконов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Семенов
Рождение ребёнка
16.05.1818
Сын: Дьяконов Константин Васильев
Отец ребёнка: Дьяконов Василий Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно