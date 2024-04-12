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Дьяконов Василий Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяконов Семен

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1813

Жена: Дьяконова Ирина Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1814

Сын: Дьяконов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Дьяконова Ирина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1818

Сын: Дьяконов Константин Васильев

Мать ребёнка: Дьяконова Ирина Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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