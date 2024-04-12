Дьяконов Василий Семенов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьяконов Семен
Бракосочетание
04.02.1813
Жена: Дьяконова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1814
Сын: Дьяконов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Дьяконова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
16.05.1818
Сын: Дьяконов Константин Васильев
Мать ребёнка: Дьяконова Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно