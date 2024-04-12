Купреянов Макарий Иванов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти20.02.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Бракосочетание
14.01.1748
Жена: Купреянова Марфа Иудина
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Некрасова Прасковья Макарова
Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Некрасова Авдотья Макарова
Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Некрасова Стефанида Макарова
Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Некрасова Наталья Макаровна
Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Некрасова Матрена Макарова
Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Купреянов Никифор Макаров
Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1806