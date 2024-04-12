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Купреянов Макарий Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

20.02.1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1748

Жена: Купреянова Марфа Иудина

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Некрасова Прасковья Макарова

Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Некрасова Авдотья Макарова

Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Некрасова Стефанида Макарова

Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Некрасова Наталья Макаровна

Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Некрасова Матрена Макарова

Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Купреянов Никифор Макаров

Мать ребёнка: Купреянова Марфа Иудина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.02.1806
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