Некрасова Домна Яковлева
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смерти06.10.1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купреянова (Некрасова) Марфа Иудина
Отец ребёнка: Некрасов Иуда (Иван) Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Дочь: (Некрасова) Авдотья (Устинья) Иудина
Отец ребёнка: Некрасов Иуда (Иван) Андреев
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Скоробогатова (Некрасова) Дарья Иудина
Отец ребёнка: Некрасов Иуда (Иван) Андреев
Смерть
06.10.1756