Некрасова Домна Яковлева 1694 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Домна Яковлева

Некрасова Домна Яковлева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

06.10.1756

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купреянова (Некрасова) Марфа Иудина

Отец ребёнка: Некрасов Иуда (Иван) Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иуда (Иван) Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: (Некрасова) Авдотья (Устинья) Иудина

Отец ребёнка: Некрасов Иуда (Иван) Андреев

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Скоробогатова (Некрасова) Дарья Иудина

Отец ребёнка: Некрасов Иуда (Иван) Андреев

Смерть
06.10.1756

Мы используем куки для улучшения работы сайта.