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Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Место рождения

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

22.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1886

Отец: Ужастин Николай Ефимович

Мать: Ужастина Агафья Никифоровна

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Год рождения из ПК д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района за 1936 год-1885. Из Мк о браке: 1886. Деревни Сорокина крестьянин Михаил Моисеев Кунаев и законная жена его Елизавета Григорье... Показать все
Бракосочетание
23.10.1905

Жена: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Мк: Жениху (д. Анискино) 19 лет, невесте (д. Сорокино) 18 лет. Поручители по жениху: д. Анискина крестьяне Пётр Петрович Ужастин и д. Безданной Иван Ефимов Зубанов. По невесте: д. Крутикова крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1906

Сын: Ужастин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Пк Вербинского сельсовета Пестяковского района
Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Ужастин-Бузин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Никитинский Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бузина София Ивановна

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Примерный год рождения 1911, так как умерла "в возрасте 6 лет", а 1912 год мк с. Пестяки я смотрела, там нет
Рождение ребёнка
09.04.1913

Сын: Бузин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Мк о рождении прихода с. Пестяки Успенская церковь
Рождение ребёнка
04.04.1918

Дочь: Бузина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Мк прихода с. Пестяки Успенская церковь
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бузина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ужастин Николай Иванович

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Год рождения из Пк д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бузин Александр Иванович

Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна

Год рождения из ПК Вербинского сельсовета Ивановской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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