Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.02.1886
Год рождения из ПК д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района за 1936 год-1885. Из Мк о браке: 1886. Деревни Сорокина крестьянин Михаил Моисеев Кунаев и законная жена его Елизавета Григорье... Показать все
Бракосочетание
23.10.1905
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Мк: Жениху (д. Анискино) 19 лет, невесте (д. Сорокино) 18 лет. Поручители по жениху: д. Анискина крестьяне Пётр Петрович Ужастин и д. Безданной Иван Ефимов Зубанов. По невесте: д. Крутикова крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1906
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Пк Вербинского сельсовета Пестяковского района
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Ужастин-Бузин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Никитинский Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бузина София Ивановна
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Примерный год рождения 1911, так как умерла "в возрасте 6 лет", а 1912 год мк с. Пестяки я смотрела, там нет
Рождение ребёнка
09.04.1913
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Мк о рождении прихода с. Пестяки Успенская церковь
Рождение ребёнка
04.04.1918
Дочь: Бузина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Мк прихода с. Пестяки Успенская церковь
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бузина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Год рождения из Пк д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Ужастина Бузина Татьяна Михайловна
Год рождения из ПК Вербинского сельсовета Ивановской области
Смерть
Неизвестно