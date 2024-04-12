Ужастина Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти14.10.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Никифор Тимофеев
Бракосочетание
01.10.1879
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Ему 29,ей 27. Она из деревни Богданиха
Рождение ребёнка
23.11.1881
Сын: Ужастин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
05.11.1883
Сын: Ужастин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
22.02.1886
Сын: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович
Год рождения из ПК д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района за 1936 год-1885. Из Мк о браке: 1886. Деревни Сорокина крестьянин Михаил Моисеев Кунаев и законная жена его Елизавета Григорье... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1888
Дочь: Ужастина Фотиния Николаевна
Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович
Рождение ребёнка
02.03.1889
Сын: Ужастин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович
Смерть
14.10.1895
Умерла в 44 года от паралича