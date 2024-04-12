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Ужастина Агафья Никифоровна

Место рождения

Безданное, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

14.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Никифор Тимофеев

Мать: не указана

Безданное, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
01.10.1879

Муж: Ужастин Николай Ефимович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Ему 29,ей 27. Она из деревни Богданиха
Рождение ребёнка
23.11.1881

Сын: Ужастин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
05.11.1883

Сын: Ужастин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
22.02.1886

Сын: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Год рождения из ПК д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района за 1936 год-1885. Из Мк о браке: 1886. Деревни Сорокина крестьянин Михаил Моисеев Кунаев и законная жена его Елизавета Григорье... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1888

Дочь: Ужастина Фотиния Николаевна

Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович

Рождение ребёнка
02.03.1889

Сын: Ужастин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ужастин Николай Ефимович

Смерть
14.10.1895
Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Умерла в 44 года от паралича
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