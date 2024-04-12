Ужастина Бузина (Кунаева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ужастина Бузина (Кунаева) Татьяна Михайловна

Место рождения

Сорокино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

02.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1887

Отец: Кунаев Михаил Моисеевич

Мать: Кунаева Елизавета Иванова Григорьева

Сорокино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Год рождения из пк Вербинского сельсовета Пестяковского района по д. Левино-1885, из МК о браке 1905 года: 1886/1887 Мк: 1887. Родители деревни Сорокина крестьяне Михаил Моисеев Кунаев и его жена Елиз... Показать все
Бракосочетание
23.10.1905

Муж: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Мк: Жениху (д. Анискино) 19 лет, невесте (д. Сорокино) 18 лет. Поручители по жениху: д. Анискина крестьяне Пётр Петрович Ужастин и д. Безданной Иван Ефимов Зубанов. По невесте: д. Крутикова крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1906

Сын: Ужастин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Пк Вербинского сельсовета Пестяковского района
Рождение ребёнка
18.09.1909

Сын: Ужастин-Бузин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Никитинский Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бузина София Ивановна

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Примерный год рождения 1911, так как умерла "в возрасте 6 лет", а 1912 год мк с. Пестяки я смотрела, там нет
Рождение ребёнка
09.04.1913

Сын: Бузин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Мк о рождении прихода с. Пестяки Успенская церковь
Рождение ребёнка
04.04.1918

Дочь: Бузина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Мк прихода с. Пестяки Успенская церковь
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бузина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ужастин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Год рождения из Пк д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района
Рождение ребёнка
1929

Сын: Бузин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич

Год рождения из ПК Вербинского сельсовета Ивановской области
Смерть
Неизвестно
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