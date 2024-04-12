Ужастина Бузина (Кунаева) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
02.01.1887
Год рождения из пк Вербинского сельсовета Пестяковского района по д. Левино-1885, из МК о браке 1905 года: 1886/1887 Мк: 1887. Родители деревни Сорокина крестьяне Михаил Моисеев Кунаев и его жена Елиз... Показать все
Бракосочетание
23.10.1905
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Мк: Жениху (д. Анискино) 19 лет, невесте (д. Сорокино) 18 лет. Поручители по жениху: д. Анискина крестьяне Пётр Петрович Ужастин и д. Безданной Иван Ефимов Зубанов. По невесте: д. Крутикова крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1906
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Пк Вербинского сельсовета Пестяковского района
Рождение ребёнка
18.09.1909
Сын: Ужастин-Бузин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Никитинский Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бузина София Ивановна
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Примерный год рождения 1911, так как умерла "в возрасте 6 лет", а 1912 год мк с. Пестяки я смотрела, там нет
Рождение ребёнка
09.04.1913
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Мк о рождении прихода с. Пестяки Успенская церковь
Рождение ребёнка
04.04.1918
Дочь: Бузина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Мк прихода с. Пестяки Успенская церковь
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бузина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Год рождения из Пк д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Ужастин- Бузин Иван Николаевич
Год рождения из ПК Вербинского сельсовета Ивановской области
Смерть
Неизвестно