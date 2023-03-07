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Калининъ Михаилъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Калининъ Иванъ

Мать: Калинина Анна Якимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Калининъ Василий

Мать ребёнка: Калинина Василиса Родионова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Моторина Алена

Мать ребёнка: Калинина Василиса Родионова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Калинина Василиса Родионова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Василиса Родионова

Смерть
1758
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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