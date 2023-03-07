Калининъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Калининъ Иванъ
Мать: Калинина Анна Якимова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Калининъ Василий
Мать ребёнка: Калинина Василиса Родионова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Моторина Алена
Мать ребёнка: Калинина Василиса Родионова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Калинина Василиса Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1758