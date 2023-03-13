Калинина Анна Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Анна Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1669 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Иванъ

Рождение ребёнка
1709

Сын: Калининъ Петръ

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Рождение ребёнка
1720

Сын: Калининъ Михаилъ

Отец ребёнка: Калининъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

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