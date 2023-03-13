Калинина Анна Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
1709
Сын: Калининъ Петръ
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Рождение ребёнка
1720
Сын: Калининъ Михаилъ
Отец ребёнка: Калининъ Иванъ
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область