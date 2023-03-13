Калининъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Калининъ Петръ
Мать ребёнка: Калинина Анна Якимова
Покровское
Рождение ребёнка
1720
Сын: Калининъ Михаилъ
Мать ребёнка: Калинина Анна Якимова
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анна Якимова