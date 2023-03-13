Калининъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калининъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Калининъ Петръ

Мать ребёнка: Калинина Анна Якимова

Покровское
Рождение ребёнка
1720

Сын: Калининъ Михаилъ

Мать ребёнка: Калинина Анна Якимова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна Якимова

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