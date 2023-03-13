Калинина Василиса Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Василиса Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1738

Сын: Калининъ Василий

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Моторина (Калинина) Алена

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Калинина) Прасковья

Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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