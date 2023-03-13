Калинина Василиса Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Калининъ Василий
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Моторина (Калинина) Алена
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Калинина) Прасковья
Отец ребёнка: Калининъ Михаилъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан