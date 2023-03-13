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Моторина (Калинина) Алена

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Калининъ Михаилъ

Мать: Калинина Василиса Родионова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторинъ Петръ

Рождение ребёнка
1773

Сын: Моторинъ Данила

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Моторинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Моторина) Лукерья

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Моторина) Марья

Отец ребёнка: Моторинъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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