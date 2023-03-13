Моторина (Калинина) Алена
Место рождения
Дата рождения1744
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Калининъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моторинъ Петръ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Моторинъ Данила
Отец ребёнка: Моторинъ Петръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Моторинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Моторинъ Петръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Моторина) Лукерья
Отец ребёнка: Моторинъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Моторина) Марья
Отец ребёнка: Моторинъ Петръ