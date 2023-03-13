Моторинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоторинъ Петръ

Моторинъ Петръ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Моторинъ Герасимъ

Мать: Моторина Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина (Калинина) Алена

Рождение ребёнка
1773

Сын: Моторинъ Данила

Мать ребёнка: Моторина (Калинина) Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Моторинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Моторина (Калинина) Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Моторина) Лукерья

Мать ребёнка: Моторина (Калинина) Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Моторина) Марья

Мать ребёнка: Моторина (Калинина) Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.