Моторинъ Петръ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Моторинъ Герасимъ
Мать: Моторина Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Моторинъ Данила
Мать ребёнка: Моторина (Калинина) Алена
Рождение ребёнка
1779
Сын: Моторинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Моторина (Калинина) Алена
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Моторина) Лукерья
Мать ребёнка: Моторина (Калинина) Алена
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Моторина) Марья
Мать ребёнка: Моторина (Калинина) Алена