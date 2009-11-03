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Захаров Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1957

Дата смерти

03.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1957

Отец: Захаров Петр Николаевич

Мать: Захарова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
02.10.1982

Сын: Захаров Денис Владимирович

Мать ребёнка: Захарова Надежда

Рождение ребёнка
12.08.1988

Сын: Захаров Олег Владимирович

Мать ребёнка: Захарова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Надежда

Смерть
03.11.2009
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