Захаров Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1957
Дата смерти03.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1957
Рождение ребёнка
02.10.1982
Сын: Захаров Денис Владимирович
Мать ребёнка: Захарова Надежда
Рождение ребёнка
12.08.1988
Сын: Захаров Олег Владимирович
Мать ребёнка: Захарова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Надежда
Смерть
03.11.2009