Захарова (Филиппова) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Александр Петрович
Отец ребёнка: Захаров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Владимир Петрович
Отец ребёнка: Захаров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулик Тамара Петровна
Отец ребёнка: Захаров Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Петр
Смерть
Неизвестно