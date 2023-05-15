Захарова (Филиппова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Филиппова) Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931

Отец: Филиппов Павел Маркелович

Мать: Филиппова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Александр Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулик Тамара Петровна

Отец ребёнка: Захаров Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Петр

Смерть
Неизвестно
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