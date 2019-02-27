Куликова (Захарова) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Захарова) Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1951

Дата смерти

27.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951

Отец: Захаров Петр Николаевич

Мать: Захарова (Филиппова) Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Валентин

Рождение ребёнка
25.10.1973

Дочь: Бурова (Куликова) Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Куликов Валентин

Рождение ребёнка
1978

Сын: Куликов Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Куликов Валентин

Смерть
27.02.2019

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