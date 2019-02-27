Куликова (Захарова) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1951
Дата смерти27.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Валентин
Рождение ребёнка
25.10.1973
Дочь: Бурова (Куликова) Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Куликов Валентин
Рождение ребёнка
1978
Сын: Куликов Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Куликов Валентин
Смерть
27.02.2019