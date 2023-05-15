Захаров Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1930
Дата смерти13.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1951
Дочь: Куликова Тамара Петровна
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
02.02.1957
Сын: Захаров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Александр Петрович
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1989