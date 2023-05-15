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Захаров Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1930

Дата смерти

13.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1951

Дочь: Куликова Тамара Петровна

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
02.02.1957

Сын: Захаров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Александр Петрович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анастасия Павловна

Смерть
13.11.1989
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