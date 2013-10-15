Куликов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1941
Дата смерти15.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1973
Дочь: Бурова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Куликова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Куликов Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Куликова Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Тамара Петровна
Смерть
15.10.2013