Куликов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1941

Дата смерти

15.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1973

Дочь: Бурова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Куликова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Куликов Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Куликова Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Тамара Петровна

Смерть
15.10.2013
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