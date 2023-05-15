Захаров Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1982
Отец: Захаров Владимир Петрович
Мать: Захарова Надежда
Рождение ребёнка
25.12.2003
Дочь: Захарова Диана Денисовна
Мать ребёнка: Захарова Елена Галинуровна
Рождение ребёнка
19.02.2006
Дочь: Захарова Милана Денисовна
Мать ребёнка: Захарова Елена Галинуровна
Рождение ребёнка
28.06.2016
Сын: Захаров Владимир Денисович
Мать ребёнка: Захарова Елена Галинуровна
Бракосочетание
Неизвестно