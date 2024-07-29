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Гармаев Зорикто Михайлович

Место рождения

Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

01.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1975

Отец: Гармаев Михаил

Мать: Гармаева Галина Цыреновна

Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гармаева (Степанова) Екатерина Олеговна

Рождение ребёнка
09.06.2004

Дочь: Гармаева Алина Зоригтоевна

Мать ребёнка: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.05.2021

Дочь: Гармаева Мария Зоригтоевна

Мать ребёнка: Гармаева (Степанова) Екатерина Олеговна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.10.2022

Дочь: Гармаева Александра Зоригтоевна

Мать ребёнка: Гармаева (Степанова) Екатерина Олеговна

Москва, город федерального значения Москва

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