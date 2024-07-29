Гармаев Зорикто Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.02.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1975
Отец: Гармаев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.2004
Дочь: Гармаева Алина Зоригтоевна
Мать ребёнка: не указана
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.05.2021
Дочь: Гармаева Мария Зоригтоевна
Мать ребёнка: Гармаева (Степанова) Екатерина Олеговна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.10.2022
Дочь: Гармаева Александра Зоригтоевна
Мать ребёнка: Гармаева (Степанова) Екатерина Олеговна
Москва, город федерального значения Москва