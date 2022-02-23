Гармаева Галина Цыреновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гармаев Михаил
Рождение ребёнка
15.08.1969
Отец ребёнка: Гармаев Михаил
Рождение ребёнка
01.02.1975
Сын: Гармаев Зорикто Михайлович
Отец ребёнка: Гармаев Михаил
Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
23.02.2022
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия