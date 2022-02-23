Гармаева Галина Цыреновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармаева Галина Цыреновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гармаев Михаил

Рождение ребёнка
15.08.1969

Сын: Гармаев Артур Михайлович

Отец ребёнка: Гармаев Михаил

Рождение ребёнка
01.02.1975

Сын: Гармаев Зорикто Михайлович

Отец ребёнка: Гармаев Михаил

Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
23.02.2022
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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