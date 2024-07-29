Гармаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1969
Мать ребёнка: Гармаева Галина Цыреновна
Рождение ребёнка
01.02.1975
Сын: Гармаев Зорикто Михайлович
Мать ребёнка: Гармаева Галина Цыреновна
Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно