Гармаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармаев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гармаева Галина Цыреновна

Рождение ребёнка
15.08.1969

Сын: Гармаев Артур Михайлович

Мать ребёнка: Гармаева Галина Цыреновна

Рождение ребёнка
01.02.1975

Сын: Гармаев Зорикто Михайлович

Мать ребёнка: Гармаева Галина Цыреновна

Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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