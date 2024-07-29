Гармаева (Степанова) Екатерина Олеговна
Место рождения
Дата рождения27.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.2014
Дочь: Маюрова Нарана Суреновна
Отец ребёнка: не указан
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.05.2021
Дочь: Гармаева Мария Зоригтоевна
Отец ребёнка: Гармаев Зорикто Михайлович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.10.2022
Дочь: Гармаева Александра Зоригтоевна
Отец ребёнка: Гармаев Зорикто Михайлович
Москва, город федерального значения Москва