Гармаева (Степанова) Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармаева (Степанова) Екатерина Олеговна

Место рождения

Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область

Дата рождения

27.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гармаев Зорикто Михайлович

Рождение ребёнка
04.02.2014

Дочь: Маюрова Нарана Суреновна

Отец ребёнка: не указан

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
01.05.2021

Дочь: Гармаева Мария Зоригтоевна

Отец ребёнка: Гармаев Зорикто Михайлович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.10.2022

Дочь: Гармаева Александра Зоригтоевна

Отец ребёнка: Гармаев Зорикто Михайлович

Москва, город федерального значения Москва

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