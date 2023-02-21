Андреева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1867
Муж: Андреев Кузьма
29 октября 1867. Венчание Сельца Беликова г. Коптева временно-обязанный крестьянин Косьма Петров, 19 лет Девица Екатерина Никифорова, села Коптева господина Воейкова временно-обязанного крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Андреев Кузьма
видимо, Кузьму сразу после свадьбы призвали в армию, его первый ребенок рождается только в 1874 году, и Кузьма записан не как крестьянин, а как военный. Пелагея 1874 (отец - рядовой тульского губернс... Показать все
Рождение ребёнка
1875
Сын: Андреев Илья
Отец ребёнка: Андреев Кузьма
Отец в момент рождения - рядовой Бутырского пехотного полка
Рождение ребёнка
1880
Сын: Андреев Михаил
Отец ребёнка: Андреев Кузьма
Рождение ребёнка
1882
Сын: Андреев Иван
Отец ребёнка: Андреев Кузьма
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Андреев Кузьма
Рождение ребёнка
1890
Сын: Андреев Василий
Отец ребёнка: Андреев Кузьма
Смерть
Неизвестно