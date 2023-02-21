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Андреева Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1867

Муж: Андреев Кузьма

29 октября 1867. Венчание Сельца Беликова г. Коптева временно-обязанный крестьянин Косьма Петров, 19 лет Девица Екатерина Никифорова, села Коптева господина Воейкова временно-обязанного крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Андреев Кузьма

видимо, Кузьму сразу после свадьбы призвали в армию, его первый ребенок рождается только в 1874 году, и Кузьма записан не как крестьянин, а как военный. Пелагея 1874 (отец - рядовой тульского губернс... Показать все
Рождение ребёнка
1875

Сын: Андреев Илья

Отец ребёнка: Андреев Кузьма

Отец в момент рождения - рядовой Бутырского пехотного полка
Рождение ребёнка
1880

Сын: Андреев Михаил

Отец ребёнка: Андреев Кузьма

Рождение ребёнка
1882

Сын: Андреев Иван

Отец ребёнка: Андреев Кузьма

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Андреев Кузьма

Рождение ребёнка
1890

Сын: Андреев Василий

Отец ребёнка: Андреев Кузьма

Смерть
Неизвестно
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