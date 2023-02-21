Андреев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Андреев Кузьма

Мать: Андреева Екатерина

Смерть
1887
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