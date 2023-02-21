(Андреева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Андреев Кузьма

Мать: Андреева Екатерина

видимо, Кузьму сразу после свадьбы призвали в армию, его первый ребенок рождается только в 1874 году, и Кузьма записан не как крестьянин, а как военный. Пелагея 1874 (отец - рядовой тульского губернс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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