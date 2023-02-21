(Андреева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Андреев Кузьма
Мать: Андреева Екатерина
видимо, Кузьму сразу после свадьбы призвали в армию, его первый ребенок рождается только в 1874 году, и Кузьма записан не как крестьянин, а как военный. Пелагея 1874 (отец - рядовой тульского губернс... Показать все
Смерть
Неизвестно