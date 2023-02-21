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Андреев Василий
Андреев Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1897
Пол
Мужской
Отец
Андреев Кузьма
1849 г.р.
Мать
Андреева Екатерина
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Андреев Кузьма
Мать:
Андреева Екатерина
Смерть
1897
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