Гриб (Жена Иллариона Гриб) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриб (Жена Иллариона Гриб) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Гриб Филимон Илларионович

Отец ребёнка: Гриб Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриб Макар Илларионович

Отец ребёнка: Гриб Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриб Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Гриб Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысая Варвара Илларионовна

Отец ребёнка: Гриб Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриб Евдокия Илларионовна

Отец ребёнка: Гриб Илларион

Смерть
Неизвестно
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