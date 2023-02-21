Гриб (Жена Иллариона Гриб) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Гриб Филимон Илларионович
Отец ребёнка: Гриб Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гриб Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриб Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Гриб Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысая Варвара Илларионовна
Отец ребёнка: Гриб Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриб Евдокия Илларионовна
Отец ребёнка: Гриб Илларион
Смерть
Неизвестно