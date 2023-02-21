Гриб Филимон Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Гриб Илларион
Мать: Гриб Татьяна
Военная служба
С 1914 по 1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15453498 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital498931
Рождение ребёнка
01.10.1920
Мать ребёнка: Теплицкая Мелания Ананьевна
Рождение ребёнка
05.05.1924
Мать ребёнка: Теплицкая Мелания Ананьевна
Рождение ребёнка
18.06.1925
Мать ребёнка: Теплицкая Мелания Ананьевна
Смерть
1928