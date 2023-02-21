Гриб Филимон Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриб Филимон Илларионович

Гриб Филимон Илларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Гриб Илларион

Мать: Гриб Татьяна

Военная служба
С 1914 по 1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie15453498 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital498931
Рождение ребёнка
01.10.1920

Сын: Гриб Андрей Филимонович

Мать ребёнка: Теплицкая Мелания Ананьевна

Мироны, Одеська область
Рождение ребёнка
05.05.1924

Сын: Гриб Василий Филимонович

Мать ребёнка: Теплицкая Мелания Ананьевна

Рождение ребёнка
18.06.1925

Сын: Гриб Николай Филимонович

Мать ребёнка: Теплицкая Мелания Ананьевна

Мироны, Одеська область
Смерть
1928
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close