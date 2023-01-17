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Гриб Андрей Филимонович

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Место рождения

Мироны, Одеська область

Дата рождения

01.10.1920

Дата смерти

14.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1920

Отец: Гриб Филимон Илларионович

Мать: Теплицкая Мелания Ананьевна

Мироны, Одеська область
Призыв на военную службу
06.06.1939
Балта, Одеська область
Военная служба
С 06.06.1939 по 14.10.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93898124
Военная награда
29.02.1944
Орден Красной Звезды https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41581421
Военная награда
30.09.1944
Орден Отечественной войны I степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33609593
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Фаля

Смерть
14.10.1944
Селард, Румыния
Место смерти неточное Селард, Румыния. Погиб во 2-й мировой войне, в Румынии, на границе с Венгрией, при Дебреценской операции
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