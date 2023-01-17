Гриб Андрей Филимонович
Место рождения
Дата рождения01.10.1920
Дата смерти14.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1920
Призыв на военную службу
06.06.1939
Балта, Одеська область
Военная служба
С 06.06.1939 по 14.10.1944
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93898124
Военная награда
29.02.1944
Орден Красной Звезды https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie41581421
Военная награда
30.09.1944
Орден Отечественной войны I степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33609593
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Фаля
Смерть
14.10.1944
Селард, Румыния
Место смерти неточное Селард, Румыния. Погиб во 2-й мировой войне, в Румынии, на границе с Венгрией, при Дебреценской операции