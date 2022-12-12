село Мироны, село Мироны, Одеська область (на 2018) — Familio

Мироны

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Мошнягская волость
248. Мироны, село бывшее владельческое, при реке Кодыме, дворов 101, жителей 504, церковь православная

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Мошнягская волость
Мироны213105126

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16631Мирониселор-н БалтськийБалтська міська об'єднана територіальна громада
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