Гриб Макар Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гриб Илларион
Мать: Гриб Татьяна
Военная служба
С 1914 по 1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital498123
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Гриб Дуня Макаровна
Мать ребёнка: Гриб Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриб Пётр Макарович
Мать ребёнка: Гриб Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриб Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриб Мария Макаровна
Мать ребёнка: Гриб Ирина
Смерть
Неизвестно