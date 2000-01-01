Гриб Макар Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриб Макар Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гриб Илларион

Мать: Гриб Татьяна

Военная служба
С 1914 по 1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital498123
Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Гриб Дуня Макаровна

Мать ребёнка: Гриб Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриб Пётр Макарович

Мать ребёнка: Гриб Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриб Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриб Мария Макаровна

Мать ребёнка: Гриб Ирина

Смерть
Неизвестно
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