Гриб (Жена Макара Гриб) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриб (Жена Макара Гриб) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1925

Дочь: Гриб Дуня Макаровна

Отец ребёнка: Гриб Макар Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриб Мария Макаровна

Отец ребёнка: Гриб Макар Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриб Макар Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриб Пётр Макарович

Отец ребёнка: Гриб Макар Илларионович

Смерть
Неизвестно
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