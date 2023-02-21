Гриб (Жена Макара Гриб) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1925
Дочь: Гриб Дуня Макаровна
Отец ребёнка: Гриб Макар Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриб Мария Макаровна
Отец ребёнка: Гриб Макар Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриб Пётр Макарович
Отец ребёнка: Гриб Макар Илларионович
Смерть
Неизвестно