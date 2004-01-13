Голева (Слинькова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голева (Слинькова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

13.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Слиньков Василий

Мать: Слинькова Наталья

Рождение ребёнка
02.01.1935

Сын: Голев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Голев Иван Максимович

Волгоградская область р.п. Елань
Рождение ребёнка
25.01.1938

Сын: Голев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Голев Иван Максимович

Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Голев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Голев Иван Максимович

Волгоградская область р.п. Елань
Рождение ребёнка
26.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голев Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Иван Максимович

Смерть
13.01.2004
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