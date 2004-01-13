Голева (Слинькова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти13.01.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Слиньков Василий
Мать: Слинькова Наталья
Рождение ребёнка
02.01.1935
Отец ребёнка: Голев Иван Максимович
Волгоградская область р.п. Елань
Рождение ребёнка
25.01.1938
Отец ребёнка: Голев Иван Максимович
Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Голев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Голев Иван Максимович
Волгоградская область р.п. Елань
Рождение ребёнка
26.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голев Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2004