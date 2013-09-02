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Голев Виктор Иванович

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Место рождения

Елань Волгоградская область

Дата рождения

25.01.1938

Дата смерти

02.09.2013

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938

Отец: Голев Иван Максимович

Мать: Голева Мария Васильевна

Елань Волгоградская область
Бракосочетание
23.12.1961

Жена: Голева Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
08.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голева Евгения Антоновна

г. Балтийск Калининградской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голева Евгения Антоновна

Смерть
02.09.2013
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