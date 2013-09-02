Голев Виктор Иванович
Место рожденияЕлань Волгоградская область
Дата рождения25.01.1938
Дата смерти02.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938
Отец: Голев Иван Максимович
Мать: Голева Мария Васильевна
Елань Волгоградская область
Бракосочетание
23.12.1961
Жена: Голева Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
08.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голева Евгения Антоновна
г. Балтийск Калининградской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голева Евгения Антоновна
Смерть
02.09.2013