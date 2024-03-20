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Голев Иван Максимович

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Место рождения

Елань Волгоградская область

Дата рождения

10.09.1910

Дата смерти

08.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910

Отец: Голев Максим

Мать: не указана

Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.01.1935

Сын: Голев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Голева Мария Васильевна

Волгоградская область р.п. Елань
Рождение ребёнка
25.01.1938

Сын: Голев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Голева Мария Васильевна

Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Голев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Голева Мария Васильевна

Волгоградская область р.п. Елань
Рождение ребёнка
26.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голева Мария Васильевна

Смерть
08.08.1989
город Уфа
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