Голев Иван Максимович
Место рожденияЕлань Волгоградская область
Дата рождения10.09.1910
Дата смерти08.08.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910
Отец: Голев Максим
Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.01.1935
Мать ребёнка: Голева Мария Васильевна
Волгоградская область р.п. Елань
Рождение ребёнка
25.01.1938
Мать ребёнка: Голева Мария Васильевна
Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Голев Юрий Иванович
Мать ребёнка: Голева Мария Васильевна
Волгоградская область р.п. Елань
Рождение ребёнка
26.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голева Мария Васильевна
Смерть
08.08.1989
город Уфа