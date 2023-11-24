Слинькова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Слиньков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Слиньков Василий
Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Голева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Слиньков Василий
Рождение ребёнка
11.03.1922
Сын: Слиньков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Слиньков Василий
Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слиньков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слинькова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Слиньков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слиньков Василий
Смерть
Неизвестно