Слинькова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинькова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Слиньков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Слиньков Василий

Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Голева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Слиньков Василий

Рождение ребёнка
11.03.1922

Сын: Слиньков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Слиньков Василий

Елань Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слиньков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слинькова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Слиньков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слиньков Василий

Смерть
Неизвестно
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