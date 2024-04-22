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Максимов Василий Федорович

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1721

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Максимов Федор Филиппович

Мать: Максимова Анна Фокична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Максимова Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Матрона Егоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Максимов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Матрона Егоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Максимов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Матрона Егоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Максимов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Матрона Егоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Матрона Егоровна

Смерть
1721
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