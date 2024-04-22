Максимов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Максимов Федор Филиппович
Мать: Максимова Анна Фокична
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Максимова Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Максимов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максимов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Максимов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Матрона Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1721