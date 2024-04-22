Максимова (Чешева) Анна Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Чешева) Анна Фокична

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Чешев Фома Артемьевич

Мать: Чешева Соломония Никитична

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дерибина Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Максимова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Максимова Ксенья Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Максимов Василий Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Максимова Гликерья Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Максимов Евдоким Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Максимов Семен Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Федор Филиппович

Смерть
1816
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