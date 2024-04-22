Максимова (Чешева) Анна Фокична
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Чешев Фома Артемьевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дерибина Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Максимова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Максимова Ксенья Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Максимов Василий Федорович
Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Максимова Гликерья Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Максимов Евдоким Федорович
Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Максимов Федор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1816