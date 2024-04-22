Максимов Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дерибина Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Максимова Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Максимова Ксенья Федоровна
Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична
Рождение ребёнка
1783
Сын: Максимов Василий Федорович
Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Максимова Гликерья Федоровна
Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична
Рождение ребёнка
1792
Сын: Максимов Евдоким Федорович
Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Анна Фокична
Смерть
1833