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Максимов Федор Филиппович

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Максимов Филипп Ефимович

Мать: Максимова Софья Федосеевна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дерибина Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Максимова Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Максимова Ксенья Федоровна

Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Максимов Василий Федорович

Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Максимова Гликерья Федоровна

Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Максимов Евдоким Федорович

Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Максимов Семен Федорович

Мать ребёнка: Максимова Анна Фокична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Анна Фокична

Смерть
1833
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