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Максимов Григорий Васильевич

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Максимов Василий Федорович

Мать: Максимова Матрона Егоровна

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Максимов Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Максимова Устина

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Максимов Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Максимова Устина

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Максимов Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Максимова Устина

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Устина

Смерть
Неизвестно
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