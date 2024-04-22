Максимов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1846
Сын: Максимов Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Максимова Устина
Рождение ребёнка
1848
Сын: Максимов Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Максимова Устина
Рождение ребёнка
1850
Сын: Максимов Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: Максимова Устина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Устина
Смерть
Неизвестно