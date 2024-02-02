Максимова Устина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Устина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Максимов Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Максимов Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Максимов Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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