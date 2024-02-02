Максимова Устина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Максимов Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Максимов Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Максимов Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно