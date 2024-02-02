Максимова Матрона Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Максимова Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Максимов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максимов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Максимов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Максимов Михайло
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Максимова Анна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Максимов Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно