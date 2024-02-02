Максимова Матрона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Матрона Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Максимова Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Максимов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Максимов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Максимов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Максимов Василий Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Максимов Михайло

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Максимова Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1835

Сын: Максимов Филипп

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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