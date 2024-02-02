Максимов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Филипп

Максимов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: Максимова Матрона Егоровна

Смерть
1836
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close