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Максимов Филипп
Максимов Филипп
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Максимова Матрона Егоровна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать:
Максимова Матрона Егоровна
Смерть
1836
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