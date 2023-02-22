Вершинин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти26.12.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вершинин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Афанасьева
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Клюкина Марья Михайлова
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1890
Причина смерти: От водянки