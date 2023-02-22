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Вершинин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вершинин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Афанасьева

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Клюкина Марья Михайлова

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Татьяна Афанасьева

Смерть
26.12.1890
Причина смерти: От водянки
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