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Вершинин Василий Сидоров

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Вершинин Сидор Семёнов

Мать: Вершинина Евдокия

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Вершинин Тихон Васильев

Мать ребёнка: Вершинина Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Вершинин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Вершинина Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Вершинин Иоаникей Васильев

Мать ребёнка: Вершинина Агафья Михайлова

Бракосочетание
12.11.1837

Жена: Вершинина Агафья Михайлова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
второй брак у обоих | Бочихинская церковь
Смерть
Неизвестно
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