Вершинин Василий Сидоров
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Вершинин Сидор Семёнов
Мать: Вершинина Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Вершинина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Вершинин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Вершинина Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Вершинин Иоаникей Васильев
Мать ребёнка: Вершинина Агафья Михайлова
Бракосочетание
12.11.1837
второй брак у обоих | Бочихинская церковь
Смерть
Неизвестно